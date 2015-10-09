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КПЛ
Вчера 11:45
 

В "Кайрате" сделали заявление о прощании с Дастаном Сатпаевым

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В "Кайрате" сделали заявление о прощании с Дастаном Сатпаевым Дастан Сатпаев. ©Алихан Сариев/Vesti.kz

Пресс-служба алматинского "Кайрата" сделала заявление о прощальном матче 17-летнего форварда сборной Казахстана Дастана Сатпаева, передают Vesti.kz.

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Пресс-служба алматинского "Кайрата" сделала заявление о прощальном матче 17-летнего форварда сборной Казахстана Дастана Сатпаева, передают Vesti.kz.

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"Прощальный матч Дастана Сатпаева за "Кайрат" — уже завтра! Последний шанс увидеть нашего воспитанника в жёлто-чёрной футболке и проводить его в новый этап карьеры", - говорится в обращении "Кайрата" к фанатам.

Завтра, 17 июня, алматинский клуб на своём поле примет петропавловский "Кызылжар" в рамках перенесённого 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

После окончания матча состоится церемония прощания с юным нападающим.

Напомним, что ещё в начале 2025 года лондонский "Челси" пришёл к соглашению с "Кайратом" о покупке казахстанского футболиста. После достижения совершенолетнего возраста в августе 2026-го игрок сможет официально присоединится к английской команде и продолжит карьеру в Европе.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 14 7 6 1 19-9 27
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 13 4 3 6 15-15 15
11 Жетысу 13 3 5 5 16-19 14
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
15 Алтай УК 13 1 6 6 6-12 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

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