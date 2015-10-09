Тренер "Сутьески" указал на главное преимущество "Кайрата" перед матчем ЛЧ

Главный тренер черногорской "Сутьески" Милорад Пекович подчеркнул, что "Кайрат" является фаворитом, но списывать его команду со счетов раньше времени не стоит, передают Vesti.kz.

Первая встреча команд в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 8 июля в Алматы и начнётся в 20:00. Ответный матч запланирован на 16 июля в Черногории.

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов

"Мы сосредоточены на своей игре. Конечно, нужно уважать соперника, но при этом следует думать о качестве собственной игры. Не нужно изобретать велосипед. По видеозаписям мы знаем о них достаточно. Мы прекрасно понимаем, кто наш соперник, и на свои шансы нужно смотреть реалистично. Разумеется, соперник - фаворит на выход в следующий раунд, но им все равно придется доказать это на футбольном поле", - приводит слова Пековича onogost.me.

Наставник "Сутьески" заявил, что цель - выложиться на все сто в первом матче и сохранить шансы перед ответной игрой.

"Очень важно сыграть хорошо и не уступить в скорости. Мы сделаем все, чтобы противостоять "Кайрату" должным образом. Физическая форма - их большое преимущество, так как чемпионат Казахстана сейчас в разгаре, и у них за плечами уже 18 туров. В ходе анализа мы заметили и некоторые их недостатки, которые постараемся использовать", - отметил Пекович.

"Кайрат" подходит к этому противостоянию в роли фаворита, но тренер "Сутьески" верит, что его команда сможет оказать достойное сопротивление.

"Я не из тех людей, кто сдается, но всегда нужно быть реалистом. Наше реальное желание - показать качественную игру. Мы должны уважать соперника, у которого много сильных сторон, но бояться мы не имеем права. Я убежден, что мы окажем достойное сопротивление", - заявил Пекович.

Он считает, что исход матча решат детали.

"Мы должны быть агрессивными и рациональными все 90 минут. Они сильны, и если мы бездумно бросимся вперед, они нас накажут. Нам нужно быть еще более дисциплинированными, организованными и конкретными. На стороне соперника все показатели - от качества игры и бюджета до амбиций. Но, несмотря на эти факты, я всегда верю в команду и наши возможности", - заключил главный тренер "Сутьески".

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Если "Кайрат" пройдёт "Сутьеску", то обеспечит себе как минимум раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Если же алматинский клуб оступится в этой дуэли, то вылетит во второй раунд Лиги конференций, не имея возможности продолжить путь в Лиге Европы.

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