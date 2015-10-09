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Лига чемпионов
Сегодня 09:55
 

Тренер "Сутьески" указал на главное преимущество "Кайрата" перед матчем ЛЧ

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Тренер "Сутьески" указал на главное преимущество "Кайрата" перед матчем ЛЧ Милорад Пекович. ©Кадр из видео

Главный тренер черногорской "Сутьески" Милорад Пекович подчеркнул, что "Кайрат" является фаворитом, но списывать его команду со счетов раньше времени не стоит, передают Vesti.kz.

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Главный тренер черногорской "Сутьески" Милорад Пекович подчеркнул, что "Кайрат" является фаворитом, но списывать его команду со счетов раньше времени не стоит, передают Vesti.kz.

Первая встреча команд в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 8 июля в Алматы и начнётся в 20:00. Ответный матч запланирован на 16 июля в Черногории.

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов

"Мы сосредоточены на своей игре. Конечно, нужно уважать соперника, но при этом следует думать о качестве собственной игры. Не нужно изобретать велосипед. По видеозаписям мы знаем о них достаточно. Мы прекрасно понимаем, кто наш соперник, и на свои шансы нужно смотреть реалистично. Разумеется, соперник - фаворит на выход в следующий раунд, но им все равно придется доказать это на футбольном поле", - приводит слова Пековича onogost.me.

Наставник "Сутьески" заявил, что цель - выложиться на все сто в первом матче и сохранить шансы перед ответной игрой.

"Очень важно сыграть хорошо и не уступить в скорости. Мы сделаем все, чтобы противостоять "Кайрату" должным образом. Физическая форма - их большое преимущество, так как чемпионат Казахстана сейчас в разгаре, и у них за плечами уже 18 туров. В ходе анализа мы заметили и некоторые их недостатки, которые постараемся использовать", - отметил Пекович.

"Кайрат" подходит к этому противостоянию в роли фаворита, но тренер "Сутьески" верит, что его команда сможет оказать достойное сопротивление.

"Я не из тех людей, кто сдается, но всегда нужно быть реалистом. Наше реальное желание - показать качественную игру. Мы должны уважать соперника, у которого много сильных сторон, но бояться мы не имеем права. Я убежден, что мы окажем достойное сопротивление", - заявил Пекович.

Он считает, что исход матча решат детали.

"Мы должны быть агрессивными и рациональными все 90 минут. Они сильны, и если мы бездумно бросимся вперед, они нас накажут. Нам нужно быть еще более дисциплинированными, организованными и конкретными. На стороне соперника все показатели - от качества игры и бюджета до амбиций. Но, несмотря на эти факты, я всегда верю в команду и наши возможности", - заключил главный тренер "Сутьески".

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Если "Кайрат" пройдёт "Сутьеску", то обеспечит себе как минимум раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Если же алматинский клуб оступится в этой дуэли, то вылетит во второй раунд Лиги конференций, не имея возможности продолжить путь в Лиге Европы.

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Лига чемпионов 2026/27   •   Казахстан, Алматы   •   Отборочный раунд 1, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Сутьеска
Сутьеска
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