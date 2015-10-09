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Моуринью настоял? "Реал" готовит важное решение по Беллингему

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Моуринью настоял? "Реал" готовит важное решение по Беллингему ©instagram.com/realmadrid

Мадридский "Реал" готовится продлить контракт с полузащитником Джудом Беллингемом, сообщают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" готовится продлить контракт с полузащитником Джудом Беллингемом, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Грэм Бэйли в социальных сетях, руководство "сливочных" планирует начать переговоры с английским хавбеком сразу после завершения ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось, что главный тренер команды Жозе Моуринью считает Беллингема одним из ключевых игроков "Реала" и не ставит под сомнение его место в стартовом составе.

В сезоне-2025/26 22-летний полузащитник провел 40 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Беллингема оценивается в 130 миллионов евро. В настоящее время англичанин находится в расположении сборной Англии, которая вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

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