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ЧМ-2026
Сегодня 20:40
 

ФИФА объявила решение по звезде сборной Франции на ЧМ-2026

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ФИФА объявила решение по звезде сборной Франции на ЧМ-2026 Майкл Олисе в составе сборной Франции на ЧМ-2026. ©Depositphotos/thenews2.com

ФИФА отказала Федерации футбола Франции (ФФФ) в удовлетворении апелляции по жёлтой карточке вингера "трёхцветных" Майкла Олисе, полученной в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая (1:0), передают Vesti.kz.

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ФИФА отказала Федерации футбола Франции (ФФФ) в удовлетворении апелляции по жёлтой карточке вингера "трёхцветных" Майкла Олисе, полученной в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая (1:0), передают Vesti.kz.

Апелляция не принесла результата

Французская сторона пыталась добиться отмены предупреждения, которое Олисе получил уже в компенсированное время встречи, завершившейся победой Франции со счётом 1:0.

Главный тренер "трёхцветных" Дидье Дешам подтвердил, что решение осталось без изменений.

"Сегодня утром мы получили решение ФИФА: карточка остаётся в силе", — цитирует слова Дешама L'Équipe.

Олисе рискует пропустить полуфинал

Теперь вингер мюнхенской "Баварии" находится под угрозой дисквалификации. Если Олисе получит ещё одну жёлтую карточку в четвертьфинальном матче против Марокко, который состоится 10 июля, он будет вынужден пропустить возможный полуфинал чемпионата мира.

Прецедент с США

Федерация футбола Франции подала апелляцию после недавнего решения ФИФА по нападающему сборной США Фоларин Балогун. Тогда международная федерация приостановила автоматическую дисквалификацию форварда, отменив последствия его удаления.

Однако в случае с Олисе ФИФА решила не пересматривать решение арбитра, оставив предупреждение в силе.

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