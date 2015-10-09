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Испания
Сегодня 11:51
 

"Барселона" готовит неожиданный трансфер финалиста Лиги чемпионов

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"Барселона" готовит неожиданный трансфер финалиста Лиги чемпионов ©Depositphotos/mrogowski_photography

Каталонская "Барселона" начала работу над трансфером немецкого вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Каталонская "Барселона" начала работу над трансфером немецкого вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

"Барса" уже сделала предложение

По информации источника, испанский гранд направил официальное предложение по 24-летнему немецкому футболисту. Ожидается, что сумма сделки может составить около 35 миллионов евро.

При этом сам Адейеми также заинтересован в смене клуба. Сообщается, что если вингер и покинет "Боруссию" этим летом, то хочет продолжить карьеру исключительно в составе "Барселоны".

Карьера Адейеми 

Адейеми защищает цвета дортмундской команды с 2022 года, когда перебрался из австрийского "Ред Булл Зальцбург" за 30 миллионов евро.

Карим Адейеми в составе Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Одним из главных достижений футболиста за время выступлений в Германии стал выход в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Тогда "Боруссия" дошла до решающего матча турнира, однако уступила мадридскому "Реалу" со счётом 0:2.

Статистика и стоимость

В минувшем сезоне Адейеми провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость немецкого футболиста составляет 40 миллионов евро.

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