"Реал" решил предложить контракт игроку за 130 миллионов: он блистает на ЧМ-2026

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с одним из лидеров команды — полузащитником сборной Англиии Джудом Беллингемом, передают Vesti.kz со ссылкой на TEAMtalk.

В Мадриде готовы повысить зарплату

По информации источника, руководство "сливочных" осталось довольно выступлением хавбека в минувшем сезоне, а также его игрой на чемпионате мира-2026, после чего приняло решение предложить футболисту новое долгосрочное соглашение.

Отмечается, что по новому контракту зарплата Беллингема может увеличиться с 18,2 миллиона до 24,3 миллиона евро в год. В случае подписания договора англичанин станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мадридского клуба.

Блистает на чемпионате мира

В настоящее время Беллингем является одним из ключевых футболистов сборной Англии на чемпионате мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

На турнире полузащитник уже записал на свой счёт четыре забитых мяча и одну результативную передачу, помогая англичанам бороться за главный трофей. В четвертьфинале мирового первенства сборная Англии 12 июля встретится с Норвегией.

Один из самых дорогих игроков мира

В завершившемся клубном сезоне 23-летний Беллингем провёл 40 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость английского полузащитника составляет 130 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих футболистов мира.

Действующее соглашение Беллингема с "Реалом" рассчитано до лета 2029 года, однако мадридский клуб намерен заранее обезопасить себя от интереса со стороны других европейских грандов.

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