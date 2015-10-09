Ямаль выбрал нового форварда для "Барселоны" на следующий сезон

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о возможном переходе аргентинского нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

Ямаль ждёт Альвареса в "Барселоне"

Испанец дал понять, что хотел бы видеть аргентинского форварда своим одноклубником, отметив, что тот отлично впишется в игровую модель "сине-гранатовых".

"Я очень надеюсь, что Хулиан присоединится к "Барселоне". Я жду его с распростёртыми объятиями", — цитирует слова футболиста Фабрицио Романо.

Будущее форварда остаётся неопределённым

Ранее Альварес публично заявил о желании покинуть "Атлетико". Несмотря на это, действующий контракт аргентинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего нападающего составляет 100 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих форвардов мирового футбола.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Пока все мысли — о чемпионате мира

В настоящее время Альварес находится в расположении сборной Аргентины, которая продолжает борьбу на чемпионате мира-2026.

Уже в четвертьфинале аргентинская команда встретится со сборной Швейцарии в борьбе за путёвку в полуфинал мирового первенства.

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