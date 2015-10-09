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Испания
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Ямаль выбрал нового форварда для "Барселоны" на следующий сезон

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Ямаль выбрал нового форварда для "Барселоны" на следующий сезон Ламин Ямаль. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о возможном переходе аргентинского нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

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Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о возможном переходе аргентинского нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

Ямаль ждёт Альвареса в "Барселоне"

Испанец дал понять, что хотел бы видеть аргентинского форварда своим одноклубником, отметив, что тот отлично впишется в игровую модель "сине-гранатовых".

"Я очень надеюсь, что Хулиан присоединится к "Барселоне". Я жду его с распростёртыми объятиями", — цитирует слова футболиста Фабрицио Романо.

Будущее форварда остаётся неопределённым

Ранее Альварес публично заявил о желании покинуть "Атлетико". Несмотря на это, действующий контракт аргентинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего нападающего составляет 100 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих форвардов мирового футбола.

Хулиан Альварес в составе Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Пока все мысли — о чемпионате мира

В настоящее время Альварес находится в расположении сборной Аргентины, которая продолжает борьбу на чемпионате мира-2026.

Уже в четвертьфинале аргентинская команда встретится со сборной Швейцарии в борьбе за путёвку в полуфинал мирового первенства.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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