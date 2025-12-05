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ЧМ-2026
Сегодня 12:25
 

Ямаль вынес вердикт игре Месси на ЧМ-2026

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Ямаль вынес вердикт игре Месси на ЧМ-2026 Ламин Ямаль в составе сборной Испании на ЧМ-2026. ©Depositphotos/actionsports

Вингер сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о выступлении капитана сборной Аргентины и нападающего американского "Интер Майами" Лионеля Месси на чемпионате мира-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, передают Vesti.kz.

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Вингер сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о выступлении капитана сборной Аргентины и нападающего американского "Интер Майами" Лионеля Месси на чемпионате мира-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, передают Vesti.kz.

Ямаль оценил игру Месси

Испанский футболист признался, что восхищён нынешней формой восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и рад видеть его на столь высоком уровне.

"Лео Месси до сих пор был невероятен. Мы все знаем, кто такой Месси, но… Никто не ожидал такого уровня на чемпионате мира. Я так рад за него", — цитирует слова Ямаля Mundo Deportivo.

Месси продолжает переписывать историю

На текущем чемпионате мира 39-летний аргентинец демонстрирует выдающуюся результативность. В его активе уже восемь забитых мячей и одна голевая передача, что позволяет ему возглавлять гонку бомбардиров турнира.

Кроме того, Месси первым в истории мировых первенств достиг отметки 20 голов на чемпионатах мира, установив ещё одно уникальное достижение.

Возможная встреча только в финале

В четвертьфинале Аргентина сыграет со сборной Швейцарии. Матч состоится 12 июля.

Испания, в свою очередь, днём ранее встретится с Бельгией в борьбе за путёвку в полуфинал.

Если обе команды продолжат победную серию, то Месси и Ямаль смогут встретиться друг с другом только в финале чемпионата мира-2026.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   1/4 финала, мужчины
11 июля 00:00   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Бельгия
Бельгия
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Испания
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