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Англия
Вчера 22:55
 

"Челси" Сатпаева договорился о трансфере игрока в "Манчестер Юнайтед"

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"Челси" Сатпаева договорился о трансфере игрока в "Манчестер Юнайтед" ©Depositphotos/perations@newsimages.co.uk

Лондонский "Челси" согласовал переход бразильского полузащитника Андрея Сантоса в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Лондонский "Челси" согласовал переход бразильского полузащитника Андрея Сантоса в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Клубы согласовали условия сделки

По информации источника, фиксированная сумма трансфера превысит 56 миллионов евро. Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы на сумму более 2 миллионов евро, достижение которых считается весьма вероятным.

Также "Челси" сохранил за собой право получить 10 процентов от суммы возможной будущей продажи футболиста.

Осталось завершить оформление

Сообщается, что 22-летний бразилец уже согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед". Лондонский клуб разрешил игроку отправиться для прохождения необходимых процедур и завершения перехода.

Андрей Сантос в составе Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

В "Челси" ждут Сатпаева

Напомним, уже с нового сезона цвета "Челси" будет защищать Дастан Сатпаев. 17-летний нападающий сборной Казахстана уже прибыл на тренировочную базу лондонского клуба и приступил к адаптации.

Официальная презентация казахстанского форварда состоится в августе, когда ему исполнится 18 лет и его контракт с английским клубом официально вступит в силу.

Дастан Сатпаев высказался о первом хет-трике в "Челси"

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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