"Челси" Сатпаева договорился о трансфере игрока в "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Челси" согласовал переход бразильского полузащитника Андрея Сантоса в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Клубы согласовали условия сделки

По информации источника, фиксированная сумма трансфера превысит 56 миллионов евро. Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы на сумму более 2 миллионов евро, достижение которых считается весьма вероятным.

Также "Челси" сохранил за собой право получить 10 процентов от суммы возможной будущей продажи футболиста.

Осталось завершить оформление

Сообщается, что 22-летний бразилец уже согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед". Лондонский клуб разрешил игроку отправиться для прохождения необходимых процедур и завершения перехода.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

В "Челси" ждут Сатпаева

Напомним, уже с нового сезона цвета "Челси" будет защищать Дастан Сатпаев. 17-летний нападающий сборной Казахстана уже прибыл на тренировочную базу лондонского клуба и приступил к адаптации.

Официальная презентация казахстанского форварда состоится в августе, когда ему исполнится 18 лет и его контракт с английским клубом официально вступит в силу.

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