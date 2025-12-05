Друг Мбаппе из сборной Франции договорился о контракте с "Реалом"

Полузащитник сборной Франции по футболу Орельен Тчуамени продолжит карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

Тчуамени отказал МЮ и выбрал "Реала"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний футболист договорился с "королевским клубом" о продлении контракта. Новое соглашение будет рассчитано до 2031 года.

Ранее стало известно об интересе к французу со стороны "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что этот трансфер не состоится из-за высокой зарплаты Тчуамени и нежелания "Реала" отпускать игрока.

Как отмечает журналист Фабрис Хоукинс, сам футболист также выразил желание остаться в Мадриде. Продление контракта с Тчуамени было приоритетом для руководства "сливочных".

Статистика Тчуамени в "Реале"

Тчуамени выступает за "Реал" с 2022 года, когда был куплен у "Монако" за 80 миллионов евро. В составе мадридского клуба француз стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

В минувшем сезоне француз провёл 49 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро, а его текущий контракт рассчитан до лета 2028-го.

Помогает Франции на ЧМ-2026

В данный момент полузащитник находится в расположении сборной Франции вместе с другом и партнёром Киллианом Мбаппе на чемпионате мира-2026 - Тчуамени принял участие в трёх играх. Всего в составе сборной Франции футболист провёл 49 матчей и забил 3 мяча.

В ночь с 9 на 10 июля сборная Франции сыграет с Марокко за выход в полуфинал ЧМ-2026. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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