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ЧМ-2026
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Друг Мбаппе из сборной Франции договорился о контракте с "Реалом"

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Друг Мбаппе из сборной Франции договорился о контракте с "Реалом" ©FFF

Полузащитник сборной Франции по футболу Орельен Тчуамени продолжит карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Франции по футболу Орельен Тчуамени продолжит карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

Тчуамени отказал МЮ и выбрал "Реала"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний футболист договорился с "королевским клубом" о продлении контракта. Новое соглашение будет рассчитано до 2031 года.

Ранее стало известно об интересе к французу со стороны "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что этот трансфер не состоится из-за высокой зарплаты Тчуамени и нежелания "Реала" отпускать игрока.

Как отмечает журналист Фабрис Хоукинс, сам футболист также выразил желание остаться в Мадриде. Продление контракта с Тчуамени было приоритетом для руководства "сливочных".

Статистика Тчуамени в "Реале"

Тчуамени выступает за "Реал" с 2022 года, когда был куплен у "Монако" за 80 миллионов евро. В составе мадридского клуба француз стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

В минувшем сезоне француз провёл 49 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро, а его текущий контракт рассчитан до лета 2028-го.

Помогает Франции на ЧМ-2026

В данный момент полузащитник находится в расположении сборной Франции вместе с другом и партнёром Киллианом Мбаппе на чемпионате мира-2026 - Тчуамени принял участие в трёх играх. Всего в составе сборной Франции футболист провёл 49 матчей и забил 3 мяча.

В ночь с 9 на 10 июля сборная Франции сыграет с Марокко за выход в полуфинал ЧМ-2026. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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