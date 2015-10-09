20-кратный чемпион решил купить звезду "Реала" за 100 миллионов евро

Полузащитник мадридского "Реала" Орельену Тчуамени может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

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По информации AS, купить 26-летнего француза намерен "Манчестер Юнайтед". Руководство английского клуба рассматривает его как приоритетный вариант для усиления центра поля. В стане 20-кратного чемпиона Англии рассчитывают, что Тчуамени поможет команде вернуться в число претендентов на самые высокие места после нескольких неудачных сезонов.

После ухода Каземиро "красные дьяволы" готовы выделить значительные средства на покупку нового полузащитника.

"Реал" готов к продаже

Однако в "Реале" не намерены так просто расставаться с одним из своих ключевых игроков.

Мадридский клуб готов обсуждать возможный трансфер только в случае предложения не менее 100 миллионов евро.

Статистика Тчуамени в "Реале"

Тчуамени играет за "Реал" с 2022 года. В сезоне-2025/26 на его счету два гола и два ассиста в 49 матчах во всех турнирах. Контракт француза со "сливочными" истекает летом 2028 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

В составе "королевского клуба" Тчуамени выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА.

Сейчас Тчуамени в составе сборной Франции вместе с другом и партнёром Киллианом Мбаппе выступает на чемпионате мира-2026.

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