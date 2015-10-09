Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 13:40
 

6-кратный победитель ЛЧ направил запрос на трансфер Винисиуса из "Реала"

  Комментарии

Поделиться
6-кратный победитель ЛЧ направил запрос на трансфер Винисиуса из "Реала" Винисиус Жуниор в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026. ©Depositphotos/thenews2.com

Мюнхенская "Бавария" сделала запрос по возможному трансферу вингера сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.

Поделиться

Мюнхенская "Бавария" сделала запрос по возможному трансферу вингера сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.

Винисиус может покинуть "Реал"

По информации источника, в мадридском клубе допускают вариант продажи 25-летнего футболиста уже в нынешнее трансферное окно. Руководство "сливочных" не намерено доводить ситуацию до риска потерять одного из своих лидеров бесплатно, поскольку с 1 января 2027 года Винисиус сможет вести переговоры с другими клубами в статусе будущего свободного агента.

Ранее испанская Marca сообщала, что руководство "Реала" и представители игрока договорились вернуться к переговорам о новом контракте после завершения чемпионата мира-2026, чтобы не отвлекать футболиста во время турнира.

Главным препятствием в переговорах остаются финансовые условия. Сейчас Винисиус получает около 20 миллионов евро за сезон, тогда как его окружение рассчитывает на увеличение зарплаты до 30 миллионов евро. В "Реале" считают такие требования чрезмерными.

Статистика бразильца и подъём "Баварии"

В сезоне-2025/26 Винисиус провел 53 матча во всех турнирах, забив 22 мяча и отдав 14 результативных передач.

В прошлом сезоне мюнхенский клуб завоевал свой 35-й титул чемпиона Германии. Кроме того, "Бавария" остаётся одним из самых титулованных клубов Европы, шесть раз выигрывав Лигу чемпионов.

Винисиус выбрал клуб на следующий сезон

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   Канада, Ванкувер   •   1/8 финала, мужчины
8 июля 01:00   •   не начат
Швейцария
Швейцария
- : -
Колумбия
Колумбия
Кто победит в основное время?
Швейцария
Ничья
Колумбия
Проголосовало 185 человек

Реклама

Живи спортом!