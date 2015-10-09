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Зарубежный клуб предложил рекордную сумму за дебютанта сборной Казахстана

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Зарубежный клуб предложил рекордную сумму за дебютанта сборной Казахстана Сборная Казахстана по футболу. ©КФФ

Шымкентский "Ордабасы" получил крупное предложение от российского клуба по одному из самых перспективных молодых футболистов Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" получил крупное предложение от российского клуба по одному из самых перспективных молодых футболистов Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

По информации источника, калининградская "Балтика", выступающая в российской премьер-лиге (РПЛ), предложила за 19-летнего нападающего Жасулана Амира три миллиона евро (около 1,6 миллиарда тенге).

Однако руководство "Ордабасы" отказалось отпускать своего воспитанника в разгар сезона. Кроме того, представители футболиста считают важным вопрос игровой практики и настаивают на гарантиях регулярного выхода на поле в случае возможного перехода.

В текущем сезоне Амир провел 19 матчей за шымкентцев во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Жасулан Амир в составе сборной КазахстанаФото: КФФ

В июне 2026 года форвард дебютировал за национальную сборную Казахстана. В товарищеской встрече против Армении (1:1) он записал на свой счёт голевую передачу.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Жасулана Амира составляет 500 тысяч евро (более 269 миллионов тенге).

Отметим, что самым дорогим трансфером в истории отечественного футбола остаётся трансфер нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева в лондонский "Челси". Согласно данным Transfermarkt, английский клуб заплатил за форварда 2,4 миллиона евро.

"Ордабасы" усилился тренером из Европы

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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