Зарубежный клуб предложил рекордную сумму за дебютанта сборной Казахстана

Шымкентский "Ордабасы" получил крупное предложение от российского клуба по одному из самых перспективных молодых футболистов Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

По информации источника, калининградская "Балтика", выступающая в российской премьер-лиге (РПЛ), предложила за 19-летнего нападающего Жасулана Амира три миллиона евро (около 1,6 миллиарда тенге).

Однако руководство "Ордабасы" отказалось отпускать своего воспитанника в разгар сезона. Кроме того, представители футболиста считают важным вопрос игровой практики и настаивают на гарантиях регулярного выхода на поле в случае возможного перехода.

В текущем сезоне Амир провел 19 матчей за шымкентцев во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Фото: КФФ

В июне 2026 года форвард дебютировал за национальную сборную Казахстана. В товарищеской встрече против Армении (1:1) он записал на свой счёт голевую передачу.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Жасулана Амира составляет 500 тысяч евро (более 269 миллионов тенге).

Отметим, что самым дорогим трансфером в истории отечественного футбола остаётся трансфер нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева в лондонский "Челси". Согласно данным Transfermarkt, английский клуб заплатил за форварда 2,4 миллиона евро.

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