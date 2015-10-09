Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 14:31
 

"Елимай" близок к подписанию колумбийского нападающего

  Комментарии

Поделиться
"Елимай" близок к подписанию колумбийского нападающего ©ФК "Елимай"

Семейский "Елимай" близок к подписанию очередного легионера, передают Vesti.kz.

Поделиться

Семейский "Елимай" близок к подписанию очередного легионера, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, клуб активно ведет переговоры с 24-летним колумбийским нападающим Роджером Мурильо. В случае успешного завершения переговоров форвард может стать игроком семейчан уже в ближайшее время.

Последним клубом воспитанника "Депортиво Кали" был словенский "Приморье". В его составе Мурильо провел 45 матчей за два сезона, в которых отметился 11 забитыми мячами.

Ранее "Елимай" официально усилился защитником из Европы, а еще расстался с сербским легионером. Кроме того, семейчане лишились сразу двух футболистов.

"Елимай" на данный момент занимает четвертое место в таблице КПЛ-2026, набрав 26 очков после 16 матчей.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2026/27   •   Казахстан, Алматы   •   Отборочный раунд 1, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Сутьеска
Сутьеска
(Никшич)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Сутьеска
Проголосовало 264 человек

Реклама

Живи спортом!