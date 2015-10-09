"Елимай" близок к подписанию колумбийского нападающего

Семейский "Елимай" близок к подписанию очередного легионера, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, клуб активно ведет переговоры с 24-летним колумбийским нападающим Роджером Мурильо. В случае успешного завершения переговоров форвард может стать игроком семейчан уже в ближайшее время.

Последним клубом воспитанника "Депортиво Кали" был словенский "Приморье". В его составе Мурильо провел 45 матчей за два сезона, в которых отметился 11 забитыми мячами.

Ранее "Елимай" официально усилился защитником из Европы, а еще расстался с сербским легионером. Кроме того, семейчане лишились сразу двух футболистов.

"Елимай" на данный момент занимает четвертое место в таблице КПЛ-2026, набрав 26 очков после 16 матчей.

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