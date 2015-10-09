"Елимай" официально усилился защитником из Европы

Футбольный клуб "Елимай" подписал контракт с 26-летним словенским центральным защитником Маем Миттендорфером, передают Vesti.kz.

Миттендорфер перешёл в семейский клуб из словенского "Копера". В прошлом сезоне во всех турнирах он провёл 27 матчей и стал автором двух голов.

Стоит отметить, что в составе "Копера" Миттендорфер выступал вместе с полузащитником сборной Казахстана Рамазаном Оразовым, выступающим за "Елимай" с 2025 года.

"Елимай" занимает четвёртое место в таблице КПЛ-2026. Следующую игру в чемпионате семейчане проведут на выезде с "Кызылжаром" 4 июля, начало - в 18:00.

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