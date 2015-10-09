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КПЛ
Вчера 20:06
 

"Елимай" официально усилился защитником из Европы

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"Елимай" официально усилился защитником из Европы ©x.com/FCKoper

Футбольный клуб "Елимай" подписал контракт с 26-летним словенским центральным защитником Маем Миттендорфером, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Елимай" подписал контракт с 26-летним словенским центральным защитником Маем Миттендорфером, передают Vesti.kz.

Миттендорфер перешёл в семейский клуб из словенского "Копера". В прошлом сезоне во всех турнирах он провёл 27 матчей и стал автором двух голов.

Стоит отметить, что в составе "Копера" Миттендорфер выступал вместе с полузащитником сборной Казахстана Рамазаном Оразовым, выступающим за "Елимай" с 2025 года.

"Елимай" занимает четвёртое место в таблице КПЛ-2026. Следующую игру в чемпионате семейчане проведут на выезде с "Кызылжаром" 4 июля, начало - в 18:00.


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Астана 15 6 5 4 21-17 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 15 4 6 5 13-18 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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