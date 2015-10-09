Казахстанский клуб лишился сразу двух футболистов

Футбольный клуб "Елимай" официально объявил о серьезных кадровых потерях в составе, передают Vesti.kz.

Медицинский штаб команды подтвердил тяжелые травмы нападающего Айбара Жаксылыкова и голкипера Никиты Пивкина.

У форварда Айбара Жаксылыкова диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки (ATFL). Ожидается, что на реабилитацию и возвращение в общую группу футболисту потребуется около 6 недель.

Более серьезное повреждение получил вратарь Никита Пивкин. У него выявлен полный разрыв правого ахиллова сухожилия. Игроку уже успешно провели операцию. По словам клубного врача Даулета Кайратулы, предварительный срок восстановления голкипера займет от 6 до 8 месяцев.

Ранее "Елимай" официально усилился защитником из Европы и расстался с сербским легионером.

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