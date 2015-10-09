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КПЛ
Вчера 13:15
 

Казахстанский клуб лишился сразу двух футболистов

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Казахстанский клуб лишился сразу двух футболистов Айбар Жаксылыков. Фото: ©ФК "Елимай"

Футбольный клуб "Елимай" официально объявил о серьезных кадровых потерях в составе, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Елимай" официально объявил о серьезных кадровых потерях в составе, передают Vesti.kz.

Медицинский штаб команды подтвердил тяжелые травмы нападающего Айбара Жаксылыкова и голкипера Никиты Пивкина.

У форварда Айбара Жаксылыкова диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки (ATFL). Ожидается, что на реабилитацию и возвращение в общую группу футболисту потребуется около 6 недель.


Более серьезное повреждение получил вратарь Никита Пивкин. У него выявлен полный разрыв правого ахиллова сухожилия. Игроку уже успешно провели операцию. По словам клубного врача Даулета Кайратулы, предварительный срок восстановления голкипера займет от 6 до 8 месяцев.

Ранее "Елимай" официально усилился защитником из Европы и расстался с сербским легионером.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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