"Елимай" официально расстался с легионером

Сербский защитник Иван Миладинович официально завершил сотрудничество с футбольным клубом "Елимай", передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы семейчан, трудовой договор между игроком и командой был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

За время пребывания в клубе Миладинович успел принять участие в пяти официальных матчах.

Легионер пополнил "Елимай" в зимнее межсезонье, а ранее играл за костанайский "Тобол", российские "Нижний Новгород", "Сочи", а также за сербские клубы "Раднички", "Слога" (Кралево), "Табане Трговацки" и "Ягодина".

"Елимай" на данные момент занимает четвертое место в таблице КПЛ-2026, набрав 26 очков после 16 матчей.

"Елимай" официально усилился защитником из Европы

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