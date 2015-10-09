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КПЛ
Вчера 12:55
 

"Елимай" официально расстался с легионером

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"Елимай" официально расстался с легионером ©ФК "Елимай"

Сербский защитник Иван Миладинович официально завершил сотрудничество с футбольным клубом "Елимай", передают Vesti.kz.

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Сербский защитник Иван Миладинович официально завершил сотрудничество с футбольным клубом "Елимай", передают Vesti.kz.

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По информации пресс-службы семейчан, трудовой договор между игроком и командой был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

За время пребывания в клубе Миладинович успел принять участие в пяти официальных матчах.

Легионер пополнил "Елимай" в зимнее межсезонье, а ранее играл за костанайский "Тобол", российские "Нижний Новгород", "Сочи", а также за сербские клубы "Раднички", "Слога" (Кралево), "Табане Трговацки" и "Ягодина".

"Елимай" на данные момент занимает четвертое место в таблице КПЛ-2026, набрав 26 очков после 16 матчей.

"Елимай" официально усилился защитником из Европы


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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