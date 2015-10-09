Пятикратный чемпион КПЛ объявил о подписании Видича

Павлодарский "Иртыш" официально усилил линию атаки, подписав контракт с сербским нападающим Деяном Видичем, передают Vesti.kz.

Богатый опыт в Сербии

32-летний форвард является воспитанником сербской "Моравы" из города Велика-Плана. За время профессиональной карьеры он выступал за "Златибор", "Црвену Звезду", "Земун", "Графичар", "Напредак", ИМТ, а также боснийскую "Слогу" из Добоя.

Лучший период провёл в Боснии

Последние три сезона Видич защищал цвета "Слоги", за которую провёл 93 матча, забил 27 голов и сделал четыре результативные передачи.

Всего на счету сербского форварда — более 200 официальных матчей в чемпионатах и национальных кубках Сербии и Боснии и Герцеговины, а также свыше 50 забитых мячей.

Особенно успешным для нападающего стал сезон-2023/24, когда он с 16 голами вошел в число лучших бомбардиров премьер-лиги Боснии и Герцеговины.

Рост нового форварда "Иртыша" составляет 197 сантиметров.

Поможет в борьбе за сохранение места в КПЛ

Видич стал очередным усилением павлодарского клуба, который продолжает борьбу за сохранение прописки в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

После 15 туров чемпионата Казахстана пятикратный чемпион страны занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

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