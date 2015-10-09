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КПЛ
Вчера 18:10
 

Пятикратный чемпион КПЛ объявил о подписании Видича

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Пятикратный чемпион КПЛ объявил о подписании Видича ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Павлодарский "Иртыш" официально усилил линию атаки, подписав контракт с сербским нападающим Деяном Видичем, передают Vesti.kz.

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Павлодарский "Иртыш" официально усилил линию атаки, подписав контракт с сербским нападающим Деяном Видичем, передают Vesti.kz.

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Богатый опыт в Сербии

32-летний форвард является воспитанником сербской "Моравы" из города Велика-Плана. За время профессиональной карьеры он выступал за "Златибор", "Црвену Звезду", "Земун", "Графичар", "Напредак", ИМТ, а также боснийскую "Слогу" из Добоя.

Лучший период провёл в Боснии

Последние три сезона Видич защищал цвета "Слоги", за которую провёл 93 матча, забил 27 голов и сделал четыре результативные передачи.

Всего на счету сербского форварда — более 200 официальных матчей в чемпионатах и национальных кубках Сербии и Боснии и Герцеговины, а также свыше 50 забитых мячей.

Особенно успешным для нападающего стал сезон-2023/24, когда он с 16 голами вошел в число лучших бомбардиров премьер-лиги Боснии и Герцеговины.

Рост нового форварда "Иртыша" составляет 197 сантиметров.

Поможет в борьбе за сохранение места в КПЛ

Видич стал очередным усилением павлодарского клуба, который продолжает борьбу за сохранение прописки в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

После 15 туров чемпионата Казахстана пятикратный чемпион страны занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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Чемпионат Казахстана 2026. Женщины   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 10, женщины
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