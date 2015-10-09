Экс-лидер "Кайрата" на 98-й минуте принёс "Актобе" победу в КПЛ

В матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Актобе" на своём поле в драматичной концовке вырвал победу у талдыкорганского "Жетысу" со счетом 2:1, передают Vesti.kz.

Хозяева открыли счет уже в компенсированное к первому тайму время. На 45+1-й минуте отличился защитник Иван Ордец, который вывел "Актобе" вперёд.

Казалось, что хозяева доведут матч до победы, однако на 86-й минуте "Жетысу" сумел восстановить равновесие с пенальти. Автором ответного гола стал защитник Асхат Балтабеков.

Развязка наступила уже в добавленное ко второму тайму время. На 98-й минуте главный арбитр назначил пенальти уже в ворота гостей, а бывший полузащитник алматинского "Кайрата" Георгий Зария уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, принеся "Актобе" победу — 2:1.

Благодаря этому успеху "Актобе" набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице КПЛ. "Жетысу" с 18 баллами располагается на девятой строчке чемпионата.

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