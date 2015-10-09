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КПЛ
Вчера 21:03
 

Экс-лидер "Кайрата" на 98-й минуте принёс "Актобе" победу в КПЛ

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Экс-лидер "Кайрата" на 98-й минуте принёс "Актобе" победу в КПЛ ©ФК "Актобе"

В матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Актобе" на своём поле в драматичной концовке вырвал победу у талдыкорганского "Жетысу" со счетом 2:1, передают Vesti.kz.

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В матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Актобе" на своём поле в драматичной концовке вырвал победу у талдыкорганского "Жетысу" со счетом 2:1, передают Vesti.kz.

Хозяева открыли счет уже в компенсированное к первому тайму время. На 45+1-й минуте отличился защитник Иван Ордец, который вывел "Актобе" вперёд.

Казалось, что хозяева доведут матч до победы, однако на 86-й минуте "Жетысу" сумел восстановить равновесие с пенальти. Автором ответного гола стал защитник Асхат Балтабеков.

Развязка наступила уже в добавленное ко второму тайму время. На 98-й минуте главный арбитр назначил пенальти уже в ворота гостей, а бывший полузащитник алматинского "Кайрата" Георгий Зария уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, принеся "Актобе" победу — 2:1.

Благодаря этому успеху "Актобе" набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице КПЛ. "Жетысу" с 18 баллами располагается на девятой строчке чемпионата.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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