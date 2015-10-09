"Ордабасы" обошёл "Кайрат" и единолично возглавил КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" одержал минимальную победу над жезказганским "Улытау" в матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча получилась напряженной и до перерыва команды не сумели распечатать ворота друг друга, завершив первый тайм без забитых мячей.

Судьба трёх очков решилась во второй половине встречи. На 70-й минуте победный гол забил норвежский нападающий Бьорн Йонсен, который точно завершил атаку хозяев и принёс "Ордабасы" победу со счётом 1:0.

Благодаря этому успеху шымкентский клуб набрал 40 очков и вышел на первое место в турнирной таблице КПЛ, опередив алматинский "Кайрат".

"Улытау", в свою очередь, остаётся на седьмой строчке с 23 очками после 16 сыгранных туров.

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