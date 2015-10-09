С неожиданным счётом завершился матч пятикратного чемпиона КПЛ

В рамках 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) кызылординский "Кайсар" на своём поле сыграл вничью с павлодарским "Иртышем", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0. Несмотря на несколько опасных моментов, ни одной из команд так и не удалось распечатать ворота соперника.

В первом тайме футболисты действовали осторожно, уделяя основное внимание обороне, поэтому зрители голов не увидели. После перерыва команды стали чаще угрожать воротам друг друга, однако реализовать свои возможности так и не смогли.

Таким образом, матч завершился нулевой ничьей.

После этого результата "Кайсар" набрал 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице КПЛ. "Иртыш", являющийся пятикратным чемпионом Казахстана, с 11 баллами остается на последней, 16-й строчке чемпионата.

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