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КПЛ
Вчера 20:53
 

Сенсацией с тремя голами обернулся матч КПЛ-2026

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Сенсацией с тремя голами обернулся матч КПЛ-2026 ©ФК "Каспий"

В матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) актауский "Каспий" на выезде одержал сенсационную победу над "Атырау" со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

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В матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) актауский "Каспий" на выезде одержал сенсационную победу над "Атырау" со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Гости открыли счет на 28-й минуте встречи. Отличился нападающий Ноха Ндомбаси, который вывел актауский клуб вперёд.

Хозяева сумели восстановить равновесие незадолго до перерыва. На 44-й минуте точный удар нанес Егор Хвалько, отправив команды отдыхать при счёте 1:1.

Во втором тайме решающее слово осталось за "Каспием". На 72-й минуте победный мяч забил Рамазан Абылайхан, принеся своей команде три важных очка.

Благодаря этой победе "Каспий" довёл свой актив до 14 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице КПЛ. "Атырау" с 18 баллами опустился на девятую строчку чемпионата.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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