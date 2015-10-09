Сенсацией с тремя голами обернулся матч КПЛ-2026

В матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) актауский "Каспий" на выезде одержал сенсационную победу над "Атырау" со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Гости открыли счет на 28-й минуте встречи. Отличился нападающий Ноха Ндомбаси, который вывел актауский клуб вперёд.

Хозяева сумели восстановить равновесие незадолго до перерыва. На 44-й минуте точный удар нанес Егор Хвалько, отправив команды отдыхать при счёте 1:1.

Во втором тайме решающее слово осталось за "Каспием". На 72-й минуте победный мяч забил Рамазан Абылайхан, принеся своей команде три важных очка.

Благодаря этой победе "Каспий" довёл свой актив до 14 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице КПЛ. "Атырау" с 18 баллами опустился на девятую строчку чемпионата.

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