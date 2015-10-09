"Челси" Сатпаева продаст нападающего клубу АПЛ

Лондонский "Челси" близок к продаже молодого крайнего нападающего Тайрика Джорджа в ливерпульский "Эвертон", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже достигли соглашения по трансферу 20-летнего вингера.

Известна сумма сделки

"Эвертон" заплатит за футболиста 18 миллионов фунтов стерлингов. Еще 6 миллионов фунтов предусмотрены в виде бонусов, если будут выполнены определенные условия.

Кроме того, "Челси" сохранил за собой право получить 15 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.

Осталось дождаться официального объявления

Сообщается, что Джордж подпишет с "ирисками" долгосрочный контракт. Все детали сделки уже согласованы, а официальное подтверждение перехода ожидается в ближайшее время.

Минус конкурент для Сатпаева?

Напомним, с нового сезона цвета "Челси" в атаке будет защищать 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Молодой форвард уже прибыл на тренировочную базу лондонского клуба и приступил к адаптации.

Официальная презентация казахстанца состоится в августе, когда ему исполнится 18 лет и его контракт с английским грандом вступит в силу.

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