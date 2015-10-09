Дастан Сатпаев высказался о первом хет-трике в "Челси"

Нападающий сборной Казахстана и лондонского "Челси" Дастан Сатпаев рассказал, как проходил просмотр в английском клубе и вспомнил момент, после которого понял, что его переход стал реальностью, передают Vesti.kz.

"Удалось забить три гола"

По словам 17-летнего форварда, сначала о приглашении в "Челси" знали только самые близкие. Сам он долго не мог поверить, что получил шанс проявить себя в одном из сильнейших клубов Европы.

"Первое время только родители знали, я был в своих мыслях и не понимал, как это вообще возможно. Но если это правда, то я в правильном направлении, и я начал работать ещё больше — готовиться к просмотру. Очень был сильно рад, было дикое волнение, потому что всё-таки в Европу, это просмотр, у меня никогда не было таких просмотров — "Кайрат" мой первый и единственный клуб, где я играл. Спокойно готовился — с папой полетели, прошли просмотр. Там была контрольная игра — мне удалось забить три гола. Потом меня директор "Челси" позвал к себе, показал основную базу после тренировки и сказал: "Теперь мы будем обсуждать с агентом и с твоим клубом" по поводу перехода. Сказали то, что я им понравился и то, что они готовы меня взять в свои руки и, получается, улучшать дальше", — рассказал футболист на YouTube-канал Kairat TV.

Как состоялся переход

Первый двухнедельный просмотр Сатпаев прошел в академии "Челси" в конце ноября 2024 года. Уже спустя несколько месяцев, в феврале 2025-го, лондонский клуб официально оформил трансфер казахстанского нападающего и согласовал с ним контракт.

Уже тренируется с новым клубом

В настоящее время Сатпаев находится на базе "Челси" и проходит адаптацию перед стартом нового сезона. Ранее сообщалось, что главный тренер команды Хаби Алонсо сможет поработать с казахстанцем в течение нескольких недель до начала предсезонного турне по Азии.

Официальная презентация Дастана в качестве игрока "Челси" состоится в августе, когда форварду исполнится 18 лет и его контракт с английским клубом вступит в силу.

Напомним, что Дастан Сатпаев обратился к болельщикам после перехода в "Челси".

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