В сборной Англии назвали единственного футболиста сильнее Кейна

Вингер сборной Англии Энтони Гордон после победы над ДР Конго в 1/16 финала чемпионата мира-2026 не скрывал восхищения игрой капитана команды Харри Кейна, передают Vesti.kz.

По словам Гордона, нынешний сезон Кейна можно сравнить лишь с лучшими годами Лионеля Месси.

"Каждый день находиться рядом с Харри – это что-то особенное, потому что он выступает на абсолютно элитном уровне. Если говорить о нынешнем сезоне, то только у Лионеля Месси он был лучше. А ведь Лионель – величайший футболист в истории. Это многое говорит о том, на каком уровне сейчас играет Харри", – цитируют Гордона ESPN.

Футболист признался, что старается перенимать у капитана как можно больше.

"Когда рядом с тобой такой игрок, хочется наблюдать за каждой мелочью: как он тренируется, как работает над собой, как завершает атаки. Тогда понимаешь, что такой уровень – не случайность. За ним стоят ежедневный труд, дисциплина и невероятная самоотдача", – отметил вингер.

По словам Гордона, Кейн сохраняет одинаковую концентрацию и отношение к делу в любой тренировке и никогда не позволяет себе снизить требования к себе.

"Он не сбивается с ритма. Харри делает все с огромной страстью и каждый день показывает пример остальным. Он вдохновляет всю нашу команду", – добавил футболист.

В минувшем клубном сезоне Харри Кейн вновь подтвердил статус одного из лучших бомбардиров мира. В 51 матче английский форвард забил 61 мяч и отдал семь голевых передач.

Отличную форму он перенес и на чемпионат мира-2026, оформив дубль в победном матче 1/16 финала против сборной ДР Конго (2:1). Теперь в 1/8 финала англичан ждет встреча с Мексикой, которая ранее выбила Эквадор. Матч пройдет 6 июля в Мехико.

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