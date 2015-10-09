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Испания
1 июля 17:38
 

Ямаль назвал игроков, которых хочет видеть в "Барселоне"

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Ямаль назвал игроков, которых хочет видеть в "Барселоне" ©x.com/fcbarcelona_es

Вингер сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль рассказал, кто произвел на него впечатление на чемпионате мира 2026 года, а также назвал футболистов, которых хотел бы видеть в каталонском клубе, передают Vesti.kz.

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Вингер сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль рассказал, кто произвел на него впечатление на чемпионате мира 2026 года, а также назвал футболистов, которых хотел бы видеть в каталонском клубе, передают Vesti.kz.

Отвечая на вопрос о лучших игроках ЧМ-2026, молодой испанец выделил сразу трех футболистов.

"Конечно, Винисиус Жуниор. Затем, разумеется, Лионель Месси. И еще хотел бы отметить Исмаэля Сайбари – он проводит отличный чемпионат мира в составе сборной Марокко", – цитируют Ямаля COPE

Также испанца попросили назвать игроков, которых он хотел бы видеть в "Барселоне". Ямаль признался, что ему импонируют сразу два нападающих:

"Мне очень нравится Хулиан Альварес. И, конечно, Микель Оярсабаль. Но это уже вопрос к клубу, а не ко мне", – отметил испанец.

Напомним, в 1/16 финала ЧМ-2026 сборной Испании предстоит встретиться с Австрией. Матч пройдет 3 июля в 0:00. 

Испания уверенно выиграла группу H, набрав семь очков в трех матчах. Второе место заняла команда Кабо-Верде (3 очка), третьей финишировала сборная Уругвая (2), а замкнула квартет Саудовская Аравия, также набравшая два балла.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде.

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