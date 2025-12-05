Футболист отказался играть за сборную после провала на ЧМ-2026

Полузащитник "Вильярреала" и сборной Сенегала по футболу Пап Гуйе объявил о паузе в выступлениях за национальную команду после вылета с чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Сенегал завершил борьбу на турнире после драматичного поражения от Бельгии в 1/16 финала. Африканская команда вела в счете, но в концовке основного времени упустила преимущество, а в овертайме пропустила решающий мяч и проиграла 2:3.

После матча Гуйе публично выразил недовольство работой тренерского штаба во главе с Папом Тиавом. Футболист дал понять, что не собирается возвращаться в сборную, пока командой руководят нынешние специалисты.

"Я еще вернусь и скажу несколько слов о нашем вылете с турнира. Но сегодня объявляю: пока этой командой руководит нынешний тренерский штаб, я беру паузу в выступлениях за сборную", – написал Гуйе в социальной сети Instagram.

Отметим, что Пап Алассан Гуйе является одним из лидеров сборной Сенегала. За свою карьеру полузащитник выиграл Кубок африканских наций в составе национальной команды, стал победителем Лиги Европы с "Севильей" в сезоне-2022/23, а также представлял Сенегал на чемпионате мира 2022 года.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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