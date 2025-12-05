Расписание ЧМ-2026 на 3 июля: матч Испании и Роналду против Модрича

В ночь на 3 июля пройдут очередные матчи 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике, сообщают Vesti.kz.

Кто сыграет:

3 июля. 00:00. Испания - Австрия

Сборная Испании выиграла группу H, набрав семь очков из девяти. "Красная фурия" допустила громкую сенсацию в матче с Кабо Верде (0:0), но обыграла Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). Австрийцы с четырьмя баллами стали вторыми в квартете J, обыграв Иорданию (3:1), проиграв Аргентине (0:2) и сыграв вничью с Алжиром (3:3). Игра Испания - Австрия, в которой испанцы считаются фаворитами пройдет в Лос-Анджелесе (США).

3 июля. 04:00. Португалия - Хорватия

Португальцы с пятью баллами финишировали вторыми в группе K. Команду Криштиану Роналду набрала пять баллов, сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0) и победила Узбекистан (5:0). Хорваты в группе L стали вторыми, проиграв Англии (2:4). Кроме того, "шашечные" выиграли Гану (2:1) и Панаму (1:0). Игра Португалия - Хорватия пройдет в Торонто (Канада).

3 июля. 08:00. Швейцария - Алжир

Швейцария на групповом этапе набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места из группы B. Швейцарцы разгромили Боснию и Герцеговину (4:1), обыграли Канаду (2:1) и сыграли вничью с Катаром (1:1). Алжир с четырьмя баллами стал третьими в группе J, уступив по дополнительным показателям Австрии. Африканская сборная уступила Аргентине (0:3), выиграла Алжир (2:1) и не удержала победу в матче с Австрией (3:3). Игра Швейцария - Алжир состоится в Ванкувере (Канада).

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