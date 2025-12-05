Зидан вынес вердикт главной цели "Реала": он играет за Францию

Легендарный французский футболист и бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высоко оценил игру вингера сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Майкла Олисе после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции, передают Vesti.kz.

Зидан восхитился игрой Олисе

Встреча завершилась уверенной победой французов со счетом 3:0, а Олисе стал одним из главных героев матча, оформив две голевые передачи.

"Мы называем его одним из лучших вингеров мира, но думаю, стоит начать называть его и одним из лучших плеймейкеров. Больше всего меня впечатляет его понимание футбола. Он точно знает, когда нужно притормозить, когда — ускориться, а когда — отдать решающий пас. Посмотрите, сколько моментов он создал в матче. Качество этих передач было выдающимся. Достаточно просто сделать рывок — и Олисе найдёт вас пасом. Сейчас мало кто способен играть на его уровне на этой позиции. Он игрок совершенно иного класса. Я бы не исключал его из числа претендентов на "Золотой мяч" в этом году", — цитирует слова Зидана Motivaciones Fútbol.

Один из лучших игроков турнира

После матча со Швецией в активе Майкла Олисе уже пять результативных передач на чемпионате мира-2026. По этому показателю он входит в число лучших ассистентов турнира и продолжает подтверждать статус одного из лидеров французской сборной.

Фото: Depositphotos/Dziurek

Впереди — Парагвай

В четвертьфинал французы еще не вышли: следующим соперником команды станет Парагвай. Матч 1/8 финала чемпионата мира состоится 5 июля.

Ранее сообщалось, что в услугах Майкла Олисе заинтересован мадридский "Реал". По информации СМИ, испанский гранд рассматривает возможность подписания одного из самых ярких игроков нынешнего мундиаля.

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