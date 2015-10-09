"Реал" решил продать трёх игроков ради новичка за 213 миллионов

Мадридский "Реал" готов пойти на серьёзную перестройку состава ради одной из самых громких сделок последних лет, передают Vesti.kz.

"Реал" готовит рекордное предложение

По информации El Nacional, руководство "сливочных" намерено увеличить предложение по вингеру мюнхенской "Баварии" и сборной Франции до 213 миллионов евро с учетом различных бонусов.

Если трансфер состоится на таких условиях, он станет одним из самых дорогих в истории мирового футбола.

Три игрока могут покинуть клуб

Чтобы профинансировать потенциальную сделку, "Реал" готов расстаться сразу с тремя футболистами.

Сообщается, что на трансфер могут быть выставлены французский полузащитник Эдуарду Камавинга, а также испанские защитники Альваро Каррерас и Дин Хёйсен. В мадридском клубе рассчитывают, что их продажа позволит полностью покрыть расходы на приобретение Олисе.

Позиция "Баварии" по трансферу Олисе

Несмотря на интерес со стороны испанского гранда, в Мюнхене не намерены отпускать одного из своих лидеров.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Ещё в июне президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что французский вингер не продаётся вне зависимости от суммы поступившего предложения.

В сезоне-2025/26 Олисе провел 52 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 31 результативную передачу. Кроме того, на чемпионате мира-2026 в составе сборной Франции он уже отметился пятью голевыми передачами в четырех матчах, став одним из самых ярких игроков турнира.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет 150 миллионов евро.

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