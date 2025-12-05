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ЧМ-2026
Вчера 13:33
 

Обладатель "Золотого мяча" назвал лучшего форварда мира: это не Месси с Мбаппе

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Обладатель "Золотого мяча" назвал лучшего форварда мира: это не Месси с Мбаппе ©x.com/ballondor

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высоко оценил форварда национальной команды Харри Кейна, назвав его лучшим завершителем атак в современном мировом футболе, передают Vesti.kz.

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Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высоко оценил форварда национальной команды Харри Кейна, назвав его лучшим завершителем атак в современном мировом футболе, передают Vesti.kz.

По словам Оуэна, успехи капитана англичан – результат многолетней кропотливой работы над каждым элементом игры.

"Много лет назад мы вместе снимали мастер-класс для нападающих. Тогда я много общался с Харри и слушал, как он рассказывает о своих тренировках, бесконечных повторениях и внимании к мельчайшим деталям при завершении атак.

Очень быстро понимаешь, что его успех – вовсе не случайность. Он добился всего собственным трудом", – цитируют Оуэна Daily Mail.

Бывший форвард отметил, что по своему отношению к работе Кейн напоминает легенду английского футбола Алана Ширера.

"У них одинаковый характер. Неутомимые, одержимые футболом и абсолютно уверенные, что если будут работать больше остальных, то станут лучшими", – подчеркнул он.

При этом Оуэн признался, что Кейн производит на него совсем другое впечатление, чем такие звезды, как Лионель Месси или Килиан Мбаппе.

"Я много лет наблюдал за Месси, а теперь и за Мбаппе – это футболисты, которые способны заставить вскочить с места, потому что делают то, чего не умеет никто другой.

Харри никогда не был для меня таким игроком. Но, несмотря на это, я без всяких сомнений считаю его лучшим завершителем в мировом футболе", – заявил бывший нападающий.

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против ДР Конго капитан сборной Англии оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 2:1, выведя англичан в следующий раунд турнира.

Теперь, за выход в четвертьфинал Англия сыграет с Мексикой, которая ранее выбила Эквадор. Матч 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет в Мехико (Мексика) 6 июля.

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