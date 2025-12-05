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ЧМ-2026
Вчера 11:30
 

Сборная США установила новый рекорд по голам на ЧМ-2026

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Сборная США установила новый рекорд по голам на ЧМ-2026 Сборная США по футболу. ©x.com/USMNT

Игроки сборной США по футболу установили новый национальный рекорд по результативности на чемпионатах мира, передают Vesti.kz.

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Игроки сборной США по футболу установили новый национальный рекорд по результативности на чемпионатах мира, передают Vesti.kz.

Историческое достижение американцы оформили в матче 1/16 финала мундиаля-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0). На 45-й минуте нападающий Фоларин Балогун открыл счёт, благодаря чему команда США забила в первом тайме уже четвёртого матча подряд на текущем турнире. Такой серии американская сборная прежде не добивалась ни на одном чемпионате мира.

Во втором тайме Балогун не сумел доиграть встречу до конца, получив красную карточку в середине второй половины за грубое нарушение правил. Несмотря на игру в меньшинстве, сборная США сумела закрепить преимущество: на 80-й минуте полузащитник Малик Тилльман точным ударом со штрафного установил окончательный счет встречи.

Благодаря этой победе американцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира-2026. На следующей стадии турнира сборная США встретится с Бельгией.

Матч состоится 7 июля, а стартовый свисток прозвучит в 05:00 по казахстанскому времени.

Видео драматичной победы: США вдесятером вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

 

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 23:00   •   не начат
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