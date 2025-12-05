Сборная США вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, обыграв команду Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 1/16-й прошла в городе Санта-Клара (штат Калифорния, США) и завершилась со счетом 2:0.

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Вперед американцев вывел Фоларин Балоган, который отличился на 45-й минуте встречи. Во втором тайме он же оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную карточку на 64-й минуте за грубый фол. На 82-й минуте точку поставил Малик Тиллман, великолепно исполнив штрафной.

Несмотря на удаление, сборная США сумела сохранить преимущество и довести матч до победы, оформив выход в следующий раунд турнира. За путевку в четвертьфинал американцы сыграют с Бельгией, которая выбила из борьбы Сенегал.

Отметим, что в составе сборной Боснии и Герцеговины на нынешнем чемпионате мира выступал единственный представитель казахстанской премьер-лиги - полузащитник "Астаны" Иван Башич. В игре против США он остался в запасе и на поле так и не вышел.

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