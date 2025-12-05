Сборная Бельгии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/16 финала европейцы переиграли команду Сенегала. Встреча прошла с Сиэтле (США) и завершилась со счетом 3:2.

Сенегал едва не сотворил на турнире мини-сенсацию, ведя по ходу матча в два мяча. Счет открыл Хабиб Диарра, отличившийся на 25-й минуте встречи. После перерыва преимущество африканской сборной закрепил Исмаила Сарр, который забил второй мяч на 51-й минуте.

Но бельгийцы в самой концовке матча сделали мощный камбэк, отыграв оба мяча всего за три минуты. Сначала на 86-й Ромелу Лукаку сократил отставание. А затем на 89-й Юри Тилеманс сделал ничью 2:2.

Чтобы выявить победителя, командам пришлось играть два дополнительных тайма. И уже во втором на 121-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала. 11-метровый уверенно реализовал Юри Тилеманс, поставив точку в матче.

Бельгия забрала путевку в 1/8 финала, где сыграет с победителем противостояния между сборными США и Боснии и Герцеговины.

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