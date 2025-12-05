Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от победы над Сенегалом в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт ФИФА.

Бельгийцы одержали непростую победу со счетом 3:2 и вышли в 1/8 финала турнира. Команда уступала 0:2, но сумела сделать камбэк за три минуты и забить победный пенальти во втором дополнительном тайме. Лукаку стал автором первого гола своей команды.

После матча форвард признался, что от команды потребовалась максимальная самоотдача.

"С меня хватит таких матчей! - сказал Лукаку со смехом. - Было очень напряженно, но мы отдали все силы. Мы уступали по ходу игры, однако проявили характер. Именно это и требуется в подобных встречах. Сенегал - одна из сильнейших команд этого чемпионата мира. Они очень сильны технически, физически и тактически. Но когда мы прибавили в прессинге и начали выигрывать подборы, проявился настоящий командный дух, который и помог нам добиться победы. Такие матчи делают команду только сильнее".

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем противостояния между сборными США и Боснии и Герцеговины.

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