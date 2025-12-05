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ЧМ-2026
Вчера 08:31
 

Видео драматичной победы: США вдесятером вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

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Видео драматичной победы: США вдесятером вышли в 1/8 финала ЧМ-2026 ©instagram.com/usmnt

Сборная США стала очередным участником 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв в матче 1/16 финала команду Боснии и Герцеговины, сообщают Vesti.kz.

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Сборная США стала очередным участником 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв в матче 1/16 финала команду Боснии и Герцеговины, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Санта-Кларе (штат Калифорния, США), завершилась уверенной победой хозяев турнира со счетом 2:0.

Счет перед самым перерывом открыл Фоларин Балогун, отличившийся на 45-й минуте. Однако после перерыва форвард подвел свою команду, заработав прямую красную карточку на 64-й минуте за грубое нарушение. Несмотря на игру вдесятером, американцы сумели удержать преимущество, а на 82-й минуте Малик Тиллман эффектным ударом со штрафного снял все вопросы о победителе.

В 1/8 финала сборная США встретится с Бельгией, которая ранее выбила с турнира Сенегал.

Добавим, что в составе сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира выступал полузащитник "Астаны" Иван Башич — единственный представитель казахстанской премьер-лиги. В матче против американцев он остался на скамейке запасных и на поле не появился.

Представляем вашему вниманию видеообзор матча.

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 04:00   •   закончен
Португалия
Португалия
2:1
Хорватия
Хорватия
Кто победит в основное время?
Португалия

57%

Ничья

15%

Хорватия

27%

Проголосовало 448 человек

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