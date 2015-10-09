Футболист за 213 миллионов согласился перейти в "Реал"

Вингер мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Майкл Олисе всерьез рассматривает возможность продолжения карьеры в мадридском "Реале", сообщают Vesti.kz.

Олисе заинтересован в переходе

По информации Bild, 24-летний футболист склоняется к смене клуба. Источник утверждает, что Олисе считает свою миссию в немецком гранде практически выполненной и хочет продолжить карьеру на новом уровне.

Сообщается, что француз не уверен в способности мюнхенского клуба регулярно бороться за победу в Лиге чемпионов, тогда как переход в "Реал" видится ему возможностью добиться еще больших успехов и завоевать новые трофеи.

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Ранее появилась информация, что руководство мадридского клуба готово увеличить предложение по трансферу Олисе до 213 миллионов евро с учетом различных бонусов. Если сделка состоится на подобных условиях, она станет одной из самых дорогих в истории мирового футбола.

При этом ранее президент "Баварии" Герберт Хайнер заявлял, что французский вингер не продаётся независимо от суммы предложения.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Один из лучших игроков сезона

В сезоне-2025/26 Олисе провел 52 матча во всех турнирах, записав на свой счет 22 гола и 31 результативную передачу.

Кроме того, француз ярко проявляет себя на чемпионате мира-2026. В составе сборной Франции он уже отдал пять голевых передач в четырех матчах и входит в число самых заметных игроков турнира.

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