"Кайрат" устроил разгром 5:0 и вернул себе первое место в КПЛ

"Кайрат" разгромил "Окжетпес" в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счётом 5:0. Дубль оформил Марк Гуаль (30-я и 36-я минуты), а также отличились Жоржиньо (42-я), Эдмилсон (79-я) и Азамат Туякбаев (90-я).

Благодаря этому успеху алматинцы набрали 39 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. Кокшетаусцы, в свою очередь, остались на третьей строчке с 27 очками.

Что касается других игр данного тура, то 3 июля сыграют "Астана" - "Женис", 4-го - "Алтай" - "Тобол", "Кызылжар" - "Елимай", 5-го - "Актобе" - "Жетысу", "Атырау" - "Каспий", "Кайсар" - "Иртыш" и "Ордабасы" - "Улытау".

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