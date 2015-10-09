Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Вчера 15:10
 

"Барселона" решила вернуть 19-летнего воспитанника

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" решила вернуть 19-летнего воспитанника ©Depositphotos/Musiu0

Каталонская "Барселона" близка к возвращению своего воспитанника Хана Вирхили, который минувший сезон провел в составе "Мальорки", передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонская "Барселона" близка к возвращению своего воспитанника Хана Вирхили, который минувший сезон провел в составе "Мальорки", передают Vesti.kz.

Продолжение
"Кайрат" определился с будущим талантливого форварда
Вчера 17:07  
Названы два кандидата на замену известному тренеру после вылета с ЧМ-2026
Вчера 19:31  
Звезда сборной Франции столкнулся с психологическими проблемами на ЧМ-2026
Вчера 19:48  
"Барселона" выставила на трансфер своего лидера: известен ценник
Вчера 20:41  

Каталонцы готовы активировать опцию выкупа

По информации журналиста Серхи Капдевилы, руководство "сине-гранатовых" намерено воспользоваться прописанным в соглашении правом обратного выкупа 19-летнего футболиста за 7 миллионов евро.

Отмечается, что окончательное решение по сделке будет принято после согласования с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом. Если немецкий специалист даст свое одобрение, трансфер будет завершен в ближайшее время.

Провёл яркий сезон в Ла Лиге

В сезоне-2025/26 Вирхили принял участие в 31 матче чемпионата Испании, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Несмотря на удачную игру молодого вингера, «Мальорке» не удалось сохранить место в элитном дивизионе, и команда покинула Ла Лигу по итогам сезона.

Стоимость игрока выросла

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Хана Вирхили сейчас составляет 15 миллионов евро. Таким образом, в случае активации опции обратного выкупа "Барселона" сможет вернуть своего воспитанника менее чем за половину его текущей оценочной стоимости.

Флик нашёл нового партнёра для Ямаля: его купили за 80 миллионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат мира 2026   •   США, Канзас-Сити   •   1/16 финала, мужчины
4 июля 06:30   •   не начат
Колумбия
Колумбия
- : -
Гана
Гана
Кто победит в основное время?
Колумбия
Ничья
Гана
Проголосовало 63 человек

Реклама

Живи спортом!