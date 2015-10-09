"Барселона" решила вернуть 19-летнего воспитанника

Каталонская "Барселона" близка к возвращению своего воспитанника Хана Вирхили, который минувший сезон провел в составе "Мальорки", передают Vesti.kz.

Каталонцы готовы активировать опцию выкупа

По информации журналиста Серхи Капдевилы, руководство "сине-гранатовых" намерено воспользоваться прописанным в соглашении правом обратного выкупа 19-летнего футболиста за 7 миллионов евро.

Отмечается, что окончательное решение по сделке будет принято после согласования с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом. Если немецкий специалист даст свое одобрение, трансфер будет завершен в ближайшее время.

Провёл яркий сезон в Ла Лиге

В сезоне-2025/26 Вирхили принял участие в 31 матче чемпионата Испании, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Несмотря на удачную игру молодого вингера, «Мальорке» не удалось сохранить место в элитном дивизионе, и команда покинула Ла Лигу по итогам сезона.

Стоимость игрока выросла

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Хана Вирхили сейчас составляет 15 миллионов евро. Таким образом, в случае активации опции обратного выкупа "Барселона" сможет вернуть своего воспитанника менее чем за половину его текущей оценочной стоимости.

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