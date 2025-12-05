Названы два кандидата на замену известному тренеру после вылета с ЧМ-2026

Провал на чемпионате мира по футболу 2026 года привёл к немедленным перестановкам в руководстве сборной Нидерландов. Главный тренер Рональд Куман ушёл в отставку после того, как "оранжевые" неожиданно вылетели в 1/16 финала, уступив сборной Марокко в серии пенальти, передают Vesti.kz.

Этот результат признан федерацией крайне неудовлетворительным, особенно на фоне уверенного выступления команды на групповом этапе, где были разгромлены Швеция и Тунис.

Королевский футбольный союз Нидерландов уже начал поиски нового специалиста для перезапуска национального проекта. По данным Fichajes.net, на вакантный пост претендуют два главных кандидата:

• Арне Слот - бывший наставник "Ливерпуля", который считается фаворитом у болельщиков благодаря своему интенсивному и атакующему стилю игры.

• Эрик тен Хаг - экс-тренер "Аякса", известный умением развивать молодых талантов и выстраивать чёткую структуру, но имеющий более спорную репутацию после работ в "Манчестер Юнайтед" и "Байере".

Федерация планирует определиться с выбором в ближайшее время, чтобы команда успела подготовиться к новому международному циклу.

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