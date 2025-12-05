Звезда сборной Франции столкнулся с психологическими проблемами на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Франции и английского "Манчестер Сити" Райан Шерки испытывает психологические трудности во время чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz со ссылкой на L'Equipe.
Проблемы не связаны с футболом
По информации источника, футболист столкнулся с нарушением сна и в последнее время испытывает сложности с тем, чтобы засыпать по ночам.
Отмечается, что причины его состояния не связаны напрямую с футбольными событиями. Тем не менее ситуацию усугубляет неудовлетворенность количеством игрового времени, которое Шерки получает на мировом первенстве.
Тренерский штаб сборной Франции знает о состоянии полузащитника и следит за ситуацией.
Небольшая роль на турнире
На нынешнем чемпионате мира Шерки принял участие в четырех матчах, однако суммарно провел на поле всего 55 минут.
Фото: Depositphotos/thenews2.com
Во всех встречах полузащитник выходил на замену не раньше 65-й минуты, а результативными действиями пока не отметился.
Впереди матч с Парагваем
Следующий поединок сборная Франции проведет 5 июля, когда в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026 встретится с Парагваем.
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