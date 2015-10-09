"Кайрат" определился с будущим талантливого форварда

19-летний нападающий Рамазан Багдат до конца года на правах аренды будет защищать цвета "Кайсара", передают Vesti.kz.
Воспитанник алматинского "Кайрата" в прошлом сезоне дебютировал в казахстанской премьер-лиге в матче против "Астаны" (1:1), выйдя на замену на 90-й минуте вместо Офри Арада.
Также он выступал за "Кайрат-Жастар", где стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, Багдат является основным нападающим молодёжной сборной Казахстана.
Форвард будет выступать в составе "Кайсара" под 29-м номером.
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