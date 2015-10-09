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КПЛ
Вчера 17:07
 

"Кайрат" определился с будущим талантливого форварда

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"Кайрат" определился с будущим талантливого форварда ©qjl.kz

19-летний нападающий Рамазан Багдат до конца года на правах аренды будет защищать цвета "Кайсара", передают Vesti.kz.

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19-летний нападающий Рамазан Багдат до конца года на правах аренды будет защищать цвета "Кайсара", передают Vesti.kz.

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Воспитанник алматинского "Кайрата" в прошлом сезоне дебютировал в казахстанской премьер-лиге в матче против "Астаны" (1:1), выйдя на замену на 90-й минуте вместо Офри Арада.

Также он выступал за "Кайрат-Жастар", где стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, Багдат является основным нападающим молодёжной сборной Казахстана.

Форвард будет выступать в составе "Кайсара" под 29-м номером.


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Астана 15 6 5 4 21-17 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 15 4 6 5 13-18 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 16, мужчины
Вчера 19:00   •   закончен
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
5:0
Окжетпес
Окжетпес
(Кокшетау)
Кто победит в основное время?
Кайрат

77%

Ничья

8%

Окжетпес

14%

Проголосовало 453 человек

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