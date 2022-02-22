"Семей" объявил об уходе одного из своих лидеров

Футзальный клуб "Семей" объявил об уходе российского нападающего Камиля Герейханова в связи с истечением срока действия контракта, передают Vesti.kz.

Герейханов присоединился к семейскому клубу 3 декабря 2024 года. За это время он провёл в составе "Семея" 110 матчей, забил 94 гола, отдал 38 результативных передач и дважды выиграл с командой Кубок Казахстана.

До "Семея" он играл за "Тюмень".

По информации Futsalkazakhstan, Герейханов подписал контракт на один год с алматинским "Кайратом".

Напомним, что "Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футзалу сезона-2025/26, победив в финальной серии плей-офф "Семей".

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