Мбаппе нашёл усиление для "Реала" за 150 миллионов на ЧМ-2026

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пытается убедить своего партнера по национальной команде Майкла Олисе продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz со ссылкой на El Chiringuito TV.

Мбаппе уговаривает Олисе перейти в "Реал"

По данным источника, лидер французской сборной уже обсуждает с Олисе возможный переезд в Мадрид. Мбаппе считает, что вингер способен значительно усилить атакующую линию "сливочных".

При этом сам Олисе намерен вернуться к вопросу своего будущего после завершения чемпионата мира-2026. Сообщается, что француз планирует провести встречу с руководством "Баварии", на которой стороны обсудят дальнейшее сотрудничество.

Один из лучших игроков сезона

Минувший сезон стал для Олисе одним из самых успешных в карьере. В составе "Баварии" он провёл 57 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Вместе с мюнхенским клубом француз выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также был признан лучшим игроком сезона в команде и лучшим футболистом Бундеслиги. Кроме того, Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал его лучшим французским легионером.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 150 миллионов евро.

Франция продолжает борьбу за титул

Сейчас Мбаппе и Олисе находятся в расположении сборной Франции, которая продолжает выступление на чемпионате мира-2026.

Уже 5 июля французы сыграют с Парагваем в матче 1/8 финала, где постараются оформить выход в четвертьфинал мирового первенства.

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