"Барселона" выставила на трансфер своего лидера: известен ценник

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде может сменить клуб уже в текущее трансферное окно, передают Vesti.kz.
"Челси" готов выйти с предложением
По информации источника, главным претендентом на Кунде является лондонский "Челси".
Сообщается, что руководство "Барселоны" снизило запрашиваемую сумму за 27-летнего защитника до 55 миллионов фунтов стерлингов (более 64 миллионов евро). После этого английский клуб начал подготовку официального предложения по трансферу.
Три сезона в Каталонии
Кунде перешёл в "Барселону" летом 2022 года из "Севильи" за 50 миллионов евро. С тех пор француз стал одним из ключевых игроков обороны каталонского клуба.
Его действующий контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 30 июня 2030 года.
Фото: Depositphotos/mrogowski_photography
Статистика сезона
В кампании-2025/26 Жюль Кунде провел 47 матчей во всех турнирах.
За это время защитник записал на свой счет три гола и четыре результативные передачи, оставаясь одним из лидеров команды как в обороне, так и при подключениях к атакам.
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