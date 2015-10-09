"Барселона" выставила на трансфер своего лидера: известен ценник

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде может сменить клуб уже в текущее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Челси" готов выйти с предложением

По информации источника, главным претендентом на Кунде является лондонский "Челси".

Сообщается, что руководство "Барселоны" снизило запрашиваемую сумму за 27-летнего защитника до 55 миллионов фунтов стерлингов (более 64 миллионов евро). После этого английский клуб начал подготовку официального предложения по трансферу.

Три сезона в Каталонии

Кунде перешёл в "Барселону" летом 2022 года из "Севильи" за 50 миллионов евро. С тех пор француз стал одним из ключевых игроков обороны каталонского клуба.

Его действующий контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 30 июня 2030 года.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика сезона

В кампании-2025/26 Жюль Кунде провел 47 матчей во всех турнирах.

За это время защитник записал на свой счет три гола и четыре результативные передачи, оставаясь одним из лидеров команды как в обороне, так и при подключениях к атакам.

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