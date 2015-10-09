Флик нашёл нового партнёра для Ямаля: его купили за 80 миллионов

"Барселона" вынуждена пересмотреть роль Рафиньи в тактических планах команды. Бразильский вингер по-прежнему демонстрирует высокий класс, результативность и образцовую самоотдачу, однако его регулярные мышечные проблемы перестали быть единичными случаями, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional, последняя травма, полученная в расположении сборной Бразилии, окончательно убедила тренерский штаб Ханси Флика в необходимости реформ.

Главная проблема кроется в рецидивах травмы подколенного сухожилия. Руководство каталонцев опасается, что постоянное форсирование восстановления игрока превратит временный дискомфорт в хроническую проблему. В условиях изнурительного сезона "Барсе" и её молодому лидеру Ламину Ямалю необходим надёжный партнёр на противоположном фланге - футболист, способный стабильно выдерживать интенсивные нагрузки, прессинговать и атаковать пространство без риска выбыть после каждого сложного матча.

В связи с этим тренерский штаб планирует изменить иерархию в атаке:

• Интеграция Энтони Гордона: англичанин, подписанный для усиления левого фланга, получит гораздо больше игрового времени. Его скорость, агрессия без мяча и умение растягивать оборону соперника идеально подходят под философию Флика.

• Новая тактическая роль Рафиньи: бразилец перестанет быть железным игроком стартового состава. Флик планирует дозировать его минуты, предоставлять плановый отдых и выпускать точечно, чтобы сохранить его игровой потенциал для ключевых и решающих матчей сезона.

Если Гордон оправдает ожидания тренеров, именно он станет новым постоянным партнёром Ямаля по атаке, в то время как Рафинья перейдёт на роль качественного игрока ротации.

Напомним, что Энтони Гордон стал игроком "Барселоны" в конце мая, перейдя из "Ньюкасла" за 80 миллионов евро.

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