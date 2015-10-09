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Испания
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"Барселона" приблизилась к бесплатному трансферу 3-кратного чемпиона АПЛ

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"Барселона" приблизилась к бесплатному трансферу 3-кратного чемпиона АПЛ ©Depositphotos/Musiu0

Каталонская "Барселона" получила хорошие новости в вопросе возможного возвращения защитника сборной Португалии Жоау Канселу, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" получила хорошие новости в вопросе возможного возвращения защитника сборной Португалии Жоау Канселу, передают Vesti.kz.

Индзаги не рассчитывает на Канселу

По информации Sport, главный тренер "Аль-Хиляля", с которым связан контрактом Канселу, Симоне Индзаги не видит Жоау в своих планах. Более того, итальянский специалист уже попросил руководство саудовского клуба приобрести нового правого защитника.

На этом фоне вероятность досрочного расторжения контракта с 32-летним португальцем заметно возросла. Именно такого развития событий ждут в "Барселоне", рассчитывая подписать игрока в статусе свободного агента.

Возвращение в Каталонию становится реальностью

Канселу уже дважды выступал за "Барселону" на правах аренды и за это время сумел убедить руководство клуба в своей ценности. Сам футболист также заинтересован в возвращении в Испанию и готов продолжить карьеру в составе "сине-гранатовых" уже на постоянной основе.

Если соглашение с "Аль-Хилялем" действительно будет расторгнуто, каталонцы смогут начать переговоры с защитником без необходимости выплачивать компенсацию.

Жоау Канселу в составе Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Богатая коллекция трофеев

За годы карьеры Канселу завоевал множество престижных титулов. Вместе с "Манчестер Сити" он трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. Также португалец становился чемпионом Германии в составе "Баварии" и побеждал в Серии А вместе с "Ювентусом".

В прошлом сезоне защитник пополнил свою коллекцию ещё одним крупным трофеем, став чемпионом Испании в составе "Барселоны", после чего вернулся в "Аль-Хиляль".

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