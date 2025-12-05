Прямая трансляция суперматча Нидерланды - Марокко в плей-офф ЧМ-2026

Утром 30 июня, на ЧМ-2026 по футболу пройдет матч 1/16 финала между сборными Нидерландов и Марокко, сообщают Vesti.kz.

Матч с громкой вывеской за выход в 1/8 финала пройдет в Монтерее (Мексика) и начнется в 06:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция состоится на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и начнется в 05:50. Просмотр матча также будет доступен на официальном сайте данных телевещателей.

Сборная Нидерландов уверенно вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе F. Подопечные Рональда Кумана набрали семь очков, начав турнир результативной ничьей с Японией (2:2), после чего разгромили Швецию со счётом 5:1 и закрепили лидерство победой над Тунисом - 3:1.

Марокко также завершило групповой этап без поражений и с семью набранными баллами, однако осталось вторым в квартете C, пропустив вперёд Бразилию лишь по дополнительным показателям. В очной встрече команды разошлись миром - 1:1. Помимо этого, марокканцы минимально обыграли Шотландию (1:0) и в зрелищном матче взяли верх над Гаити - 4:2.

Предстоящая встреча станет для обеих сборных первой на нынешнем мундиале за пределами США. Нидерланды проводили матчи группового этапа в Арлингтоне, Хьюстоне и Канзас-Сити, тогда как Марокко выступало в Ист-Рутерфорде, Фоксборо и Атланте. Теперь пути двух амбициозных команд пересекутся уже на стадии плей-офф.

Напомним, на ЧМ-2022 марокканцы сенсационно дошли до 1/2 финала и заняли четвертое место. А, сборную Нидерландов традиционно причисляют к одному из фаворитов мундиаля.

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