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ЧМ-2026
Вчера 21:33
 

На ЧМ-2026 повторили уникальное достижение спустя 24 года

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На ЧМ-2026 повторили уникальное достижение спустя 24 года ©Depositphotos/elmirex2009

Сборная Боснии и Герцеговины на чемпионате мира-2026 по футболу стала участником редкого исторического события, передают Vesti.kz

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Сборная Боснии и Герцеговины на чемпионате мира-2026 по футболу стала участником редкого исторического события, передают Vesti.kz

Боснийцы сыграли на одном турнире сразу против двух стран-хозяек мундиаля – Канады и США. Подобное в истории чемпионатов мира раньше случалось лишь один раз.

В 2002 году с такой же ситуацией столкнулась сборная Турции. Тогда турецкая команда на чемпионате мира встретилась сразу с двумя хозяевами турнира – Японией и Южной Кореей.

Таким образом, Босния и Герцеговина стала только второй сборной в истории, которой в рамках одного чемпионата мира пришлось сыграть против двух команд, принимавших турнир.

Напомним, что сборная США пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2026, обыграв Боснию и Герцеговину со счётом 2:0.

В составе сборной Боснии и Герцеговины на нынешнем мундиале выступает единственный представитель казахстанской премьер-лиги – полузащитник "Астаны" Иван Башич. Встречу против США он начал на скамейке запасных, так и не появившись на поле.

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