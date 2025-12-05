На ЧМ-2026 повторили уникальное достижение спустя 24 года

Сборная Боснии и Герцеговины на чемпионате мира-2026 по футболу стала участником редкого исторического события, передают Vesti.kz.

Боснийцы сыграли на одном турнире сразу против двух стран-хозяек мундиаля – Канады и США. Подобное в истории чемпионатов мира раньше случалось лишь один раз.

В 2002 году с такой же ситуацией столкнулась сборная Турции. Тогда турецкая команда на чемпионате мира встретилась сразу с двумя хозяевами турнира – Японией и Южной Кореей.

Таким образом, Босния и Герцеговина стала только второй сборной в истории, которой в рамках одного чемпионата мира пришлось сыграть против двух команд, принимавших турнир.

Напомним, что сборная США пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2026, обыграв Боснию и Герцеговину со счётом 2:0.

В составе сборной Боснии и Герцеговины на нынешнем мундиале выступает единственный представитель казахстанской премьер-лиги – полузащитник "Астаны" Иван Башич. Встречу против США он начал на скамейке запасных, так и не появившись на поле.

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🏆 RARE WORLD CUP HISTORY ALERT!



✌️ Only TWICE has a team ever faced TWO host nations… on their home soil… in the same tournament:



🏟️ 2002: Turkey vs South Korea + Japan

🏟️ 2026: Bosnia vs Canada + USA ← RIGHT NOW



🇧🇦 Insane. The only squad to pull off this double-host… pic.twitter.com/YPObnRQLCz — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 2, 2026

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