"Барселона" продаст вингера из сборной Испании участнику Лиги чемпионов

Вингер каталонской "Барселоны" и молодёжной сборной Испании Даниэль Родригес продолжит карьеру в загребском "Динамо", передают Vesti.kz.

Почему Родригес покидает "Барселону"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главной причиной трансфера стала высокая конкуренция за место в основном составе каталонского клуба. В "Барселоне" считают, что 20-летнему футболисту необходимо получать больше игровой практики.

При этом "сине-гранатовые" не намерены окончательно расставаться со своим воспитанником. В соглашение между клубами будет включена опция обратного выкупа, которая позволит каталонцам вернуть игрока в будущем.

Воспитанник академии

Родригес является выпускником знаменитой академии "Барселоны". С 2023 года он выступал за "Барселону Атлетик", а в мае 2025 года дебютировал за основную команду.

Однако вскоре после своего первого матча за главную команду вингер получил серьёзную травму, из-за которой был вынужден пропустить предсезонную подготовку.

Новый вызов в Хорватии

Теперь испанец продолжит карьеру в составе загребского "Динамо", которое по итогам сезона-2025/26 завоевало право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Ожидается, что переход позволит Родригесу регулярно выходить на поле и набраться опыта на взрослом уровне, сохранив при этом возможность вернуться в "Барселону" в будущем.

Флик нашёл нового партнёра для Ямаля: его купили за 80 миллионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!