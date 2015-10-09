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Испания
Вчера 16:15
 

"Барселона" продаст вингера из сборной Испании участнику Лиги чемпионов

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"Барселона" продаст вингера из сборной Испании участнику Лиги чемпионов ©Depositphotos/mariavasilyeva

Вингер каталонской "Барселоны" и молодёжной сборной Испании Даниэль Родригес продолжит карьеру в загребском "Динамо", передают Vesti.kz.

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Вингер каталонской "Барселоны" и молодёжной сборной Испании Даниэль Родригес продолжит карьеру в загребском "Динамо", передают Vesti.kz.

Почему Родригес покидает "Барселону"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главной причиной трансфера стала высокая конкуренция за место в основном составе каталонского клуба. В "Барселоне" считают, что 20-летнему футболисту необходимо получать больше игровой практики.

При этом "сине-гранатовые" не намерены окончательно расставаться со своим воспитанником. В соглашение между клубами будет включена опция обратного выкупа, которая позволит каталонцам вернуть игрока в будущем.

Воспитанник академии

Родригес является выпускником знаменитой академии "Барселоны". С 2023 года он выступал за "Барселону Атлетик", а в мае 2025 года дебютировал за основную команду.

Однако вскоре после своего первого матча за главную команду вингер получил серьёзную травму, из-за которой был вынужден пропустить предсезонную подготовку.

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Теперь испанец продолжит карьеру в составе загребского "Динамо", которое по итогам сезона-2025/26 завоевало право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Ожидается, что переход позволит Родригесу регулярно выходить на поле и набраться опыта на взрослом уровне, сохранив при этом возможность вернуться в "Барселону" в будущем.

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

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